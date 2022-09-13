Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В столице Чувашии внесли изменения в положение об обеспечении бесплатным питанием в школах отдельных категорий детей. В этот перечень добавлены дети военнослужащих, которые стали добровольцами и вошли в состав батальона связи «Атăл». Это следует из постановления главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, опубликованного 12 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Питание Иван Шилов © ИА REGNUM

Данным решением корректируется положение об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города. Речь идёт о категории учащихся, которые имеют право на получение льготного питания. В этот перечень включены младшеклассники, дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей, а также дети из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в число льготников включили детей военнослужащих, вошедших в батальон связи «Атăл» («Волга»).

Как следует из документа, бесплатные завтраки и обеды будут получать дети-инвалиды, дети из многодетных малоимущих семей и дети военнослужащих батальона «Атăл». Бесплатным обедом в школах будут кормить детей из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. Средства на льготное питание выделяются из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Напомним, на территории Чувашии сформирован батальон связи «Атăл» («Волга»), добровольцы после соответствующей подготовки примут участие в специальной военной операции на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии дети участников батальона связи, который формируется в республике, будут получать стипендию в размере 2 тыс. рублей на время учёбы в школе.