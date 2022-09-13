Чебоксары, 13 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В столице Чувашии внесли изменения в положение об обеспечении бесплатным питанием в школах отдельных категорий детей. В этот перечень добавлены дети военнослужащих, которые стали добровольцами и вошли в состав батальона связи «Атăл». Это следует из постановления главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, опубликованного 12 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Питание

Данным решением корректируется положение об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города. Речь идёт о категории учащихся, которые имеют право на получение льготного питания. В этот перечень включены младшеклассники, дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей, а также дети из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в число льготников включили детей военнослужащих, вошедших в батальон связи «Атăл» («Волга»).

Как следует из документа, бесплатные завтраки и обеды будут получать дети-инвалиды, дети из многодетных малоимущих семей и дети военнослужащих батальона «Атăл». Бесплатным обедом в школах будут кормить детей из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. Средства на льготное питание выделяются из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Напомним, на территории Чувашии сформирован батальон связи «Атăл» («Волга»), добровольцы после соответствующей подготовки примут участие в специальной военной операции на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии дети участников батальона связи, который формируется в республике, будут получать стипендию в размере 2 тыс. рублей на время учёбы в школе.