Ереван, 13 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В медицинский центр города Мартуни в Армении доставлены десять раненых в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября сообщает Sputnik Армения со ссылкой на данные указанного медучреждения.

(сс) DerManuW Скорая помощь

«Десять раненых было доставлено в медицинский центр города Мартуни Гегаркуникской области с полуночи», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что четверых человек из этого числа перевезли в Ереван для оказания профильной помощи и добавляется, что у остальных удовлетворительное состояние, угроза их жизни отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в намерении сорвать мирный процесс.