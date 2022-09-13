В медцентр Мартуни в Армении доставили десять раненных при обстрелах
Ереван, 13 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В медицинский центр города Мартуни в Армении доставлены десять раненых в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября сообщает Sputnik Армения со ссылкой на данные указанного медучреждения.
(сс) DerManuW
Скорая помощь
«Десять раненых было доставлено в медицинский центр города Мартуни Гегаркуникской области с полуночи», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что четверых человек из этого числа перевезли в Ереван для оказания профильной помощи и добавляется, что у остальных удовлетворительное состояние, угроза их жизни отсутствует.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в намерении сорвать мирный процесс.