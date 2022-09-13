Токио, 13 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Власти Японии предполагают для защиты критически важной инфраструктуры страны, прежде всего коммуникаций и энергетики, создать систему так называемой активной кибербезопасности. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 13 сентября сообщает газета Yomiuri.

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Рассматриваемая система будет осуществлять активный мониторинг киберпространства и при выявлении потенциальных угроз, применять превентивные меры по их ликвидации. Издание отмечает, что подобный подход уже достаточно продолжительное время используют Соединённые Штаты и Великобритания.

Реализация такой системы возможна только при получении соответствующими структурами регулярного доступа к коммуникационным сетям для анализа подозрительной активности. В настоящее время законодательство запрещает такой доступ до факта проведения кибератак. «Активная кибербезопасность» также предполагает ответную или встречную кибернетическую атаку на источник угрозы, что также пока полностью запрещено действующим японским законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии продолжат сохранять в отношении России санкционный режим и оказывать нацистскому киевскому режиму серьёзную поддержку.