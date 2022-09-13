Москва, 13 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Лидеры стран ШОС рассмотрят заявку Мьянмы на получение статуса партнёра по диалогу в ходе встречи, которая пройдёт 15–16 сентября в Узбекистане. Об этом сообщил 13 сентября спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

Василий Верещагин. Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде. 1869-1870

Местом проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году выбран Самарканд. О предоставлении Мьянме членства в организации речи не идёт, пояснил дипломат, заявку о статусе партнёра Нейпьидо направил в 2021 году.

«На предстоящем заседании Совета глав государств будет рассмотрена заявка Мьянмы на получение статуса партнера ШОС по диалогу», — сказал Хакимов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года на саммите ШОС в Душанбе была запущена процедура приёма в организацию Ирана и предоставления статуса партнёра по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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