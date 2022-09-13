Херсон, 13 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Подробности о покушении на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, которую пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, обнародовал 13 сентября в своем телеграм-канале член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, накануне, 12 сентября, в подъезде дома, где она жила, взорвали бомбу, но Татьяна Томилина жива, её здоровью ничего не угрожает. Врачи оказали всю необходимую помощь.

«К сожалению, погиб её охранник», — пояснил Малькевич. По его словам, произошел тот случай, когда трудно подобрать слова и что-то внятное написать.

«С Татьяной Юрьевной я познакомился недавно, но мы подружились, и у нас было, есть и, я уверен, будет много проектов. Один из которых мы запустили 1 сентября — это кафедра журналистики и медиакоммуникаций, которую я возглавил. Человек удивительного оптимизма, жизнелюбия, с чувством юмора, с иронией (и самоиронией!), очень эрудированный и образованный — ученый, руководитель и Человек», — заявил Малькевич.

Напомним, ранее о том, что ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона.