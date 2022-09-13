Санкт-Петербург, , 09:19 — REGNUM Гребень антициклона защитит Санкт-Петербург от дождей, хотя небо закроют плотные тучи, сообщил 13 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, во вторник Северная столица останется под влиянием периферии антициклона, ранее обеспечившего сухую и теплую погоду.

«И хотя облаков в небе станет больше, дождей по-прежнему не ожидается, а температурные показатели вернутся в рамки климата», — добавил Леус.

Температура воздуха днем составит +16…+18 градусов, по Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В среду облачно, ближе к вечеру небольшие дожди, и уже не выше +15 градусов», — добавил специалист.

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