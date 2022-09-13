Гребень антициклона на день защитит Петербург от дождей
Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Гребень антициклона защитит Санкт-Петербург от дождей, хотя небо закроют плотные тучи, сообщил 13 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, во вторник Северная столица останется под влиянием периферии антициклона, ранее обеспечившего сухую и теплую погоду.
«И хотя облаков в небе станет больше, дождей по-прежнему не ожидается, а температурные показатели вернутся в рамки климата», — добавил Леус.
Температура воздуха днем составит +16…+18 градусов, по Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
«В среду облачно, ближе к вечеру небольшие дожди, и уже не выше +15 градусов», — добавил специалист.