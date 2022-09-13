Луганск, 13 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Брянка в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили 13 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел… по н. п. Брянка с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования бандеровцев дважды обстреляли город Докучаевск в Донецкой Народной Республике.

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