, 09:14 — REGNUM На сегодняшний стратегические нефтяные запасы Соединённых Штатов снизились до 434,1 млн баррелей и это минимальный показатель с 1984 года. Об этом 13 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское министерство энергетики.

По данным минэнерго США, в течение последней недели американские нефтяные резервы уменьшились на 8,4 млн баррелей.

При этом ранее агентство отмечало, что Соединённые Штаты расходуют свои стратегические запасы нефти быстрее, чем это предполагалось, в своих попытках сдержать рост цен на мировом рынке энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по итогам дня 12 сентября баррель нефти марки Brent подорожал на 2,14%, до $94,21.