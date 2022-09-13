Ярославль, , 09:40 — REGNUM Новый депутат Ярославской областной думы Максим Вахруков предлагает вернуть в Ярославль молочные кухни, где молодым мамам дают специальное питание для маленьких детей. Об этом Вахруков рассказал на своей странице Вконтакте.

Детская молочная кухня Razvitie-krohi.ru

«Начинается новый политический сезон. Для меня это время выполнения обещаний, которые я давал в ходе предвыборной кампании. Одно из них — возвращение молочных кухонь и обеспечение бесплатным питанием всех детей до трех лет и беременных женщин», — написал Максим Вахруков.

Молочные кухни были закрыты в Ярославле в 2005 году. Выдачу бесплатного питания детям тогда заменили выплатой в размере 200 рублей в месяц. Сейчас депутат вновь предлагает оплачивать работу молочных кухонь из бюджета. По его словам, именно так происходит в Москве.

«Вы знали, что в Москве все будущие мамы и малыши до трех лет получают бесплатные продукты? Всего 38 позиций детского питания Агуша — в зависимости от возраста дают сухие смеси, молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир. Да, это Москва, и да — там всё для людей. И бюджет на это выделен значительный, так как людей живет в 10 раз больше, чем во всей Ярославской области», — написал Максим Вахруков.

Депутат сообщил, что уже изучил московский опыт, в частности, побывал на Лианозовском молочном комбинате, где производят питание для детей столицы.

Пока что инициатива не вылилась в законопроект: Максим Вахруков предложил своим подписчикам оценить идею и написать, нужны ли ярославцам молочные кухни и бесплатное питание для детей.

Максим Вахруков был избран в Ярославскую областную думу на дополнительных выборах летом 2022 года. Место депутата стало вакантно после смерти лидера ярославских коммунистов Александра Ворбьёва.

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