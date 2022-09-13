«В Москве всё для людей» — депутат хочет вернуть в Ярославль молочные кухни
Ярославль, 13 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Новый депутат Ярославской областной думы Максим Вахруков предлагает вернуть в Ярославль молочные кухни, где молодым мамам дают специальное питание для маленьких детей. Об этом Вахруков рассказал на своей странице Вконтакте.
Молочные кухни были закрыты в Ярославле в 2005 году. Выдачу бесплатного питания детям тогда заменили выплатой в размере 200 рублей в месяц. Сейчас депутат вновь предлагает оплачивать работу молочных кухонь из бюджета. По его словам, именно так происходит в Москве.
Депутат сообщил, что уже изучил московский опыт, в частности, побывал на Лианозовском молочном комбинате, где производят питание для детей столицы.
Пока что инициатива не вылилась в законопроект: Максим Вахруков предложил своим подписчикам оценить идею и написать, нужны ли ярославцам молочные кухни и бесплатное питание для детей.
Максим Вахруков был избран в Ярославскую областную думу на дополнительных выборах летом 2022 года. Место депутата стало вакантно после смерти лидера ярославских коммунистов Александра Ворбьёва.