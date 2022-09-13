Пекин, 13 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Началось строительство крупнейшей в Китае пустынной фотоэлектрической базы в пустыне Тэнгэр в Нинся-Хуэйском автономном района на северо-западе Китая, сообщает 12 сентября газета Global Times.

Правительство Республики Алтай Солнечная электростанция в Майме

Установленная мощность базы солнечных панелей составляет 3 ГВт, а инвестиции составляют 15,2 млрд юаней. На первом этапе проекта будет достигнута мощность в 1 млн кВт. Как только база будет введена в эксплуатацию, ее годовая выработка электроэнергии достигнет 5,78 млрд кВт, что эквивалентно экономии 1,92 млн тонн стандартного угля в год.

База солнечных батарей также является крупным проектом размещения национального мегапроекта по передаче электроэнергии, вырабатываемой в Нинся, в провинцию Хунань в центральном Китае. Мегапроект является первым в стране каналом передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения с фотоэлектрической базой в пустыне, и канал в основном поставляет новую энергию. Его протяженность составляет 1467 км, и ожидается, что к концу 14-й Пятилетки (2021-2025) поставки электроэнергии в провинцию Хунань увеличатся на одну шестую.

Пустыня Тэнгэр — четвертая по величине пустыня в Китае, обладающая богатыми ресурсами солнечной и ветровой энергии. Китайские официальные лица заявили, что строительство ветряных и солнечных электростанций в северо-западных пустынных регионах станет приоритетом для сокращения выбросов углекислого газа в Китае в течение 14-й Пятилетки.

В сентябре Национальное энергетическое управление Китая (NEA) объявило на совещании, что началось строительство первого раунда крупномасштабных проектов по созданию ветряных и солнечных панелей, в основном в пустынных районах, общей мощностью 97,05 гВт в соответствии с национальным планом использования возобновляемых источников энергии, в то время как некоторые из второго раунда солнечные проекты также находятся в стадии реализации. NEA также подчеркнуло, что третий раунд базовых проектов должен начать подготовку соответствующей работы как можно скорее.

Ожидается, что использование возобновляемых источников энергии в Китае превысит 50% от доли общего прироста потребления энергии к 2025 году, а энергия ветра и солнца удвоится по сравнению с уровнями 2020 года, что еще больше ускорит процесс достижения Китаем заявленной цели по выбросам углерода, сообщает Shanghai Securities News.

По данным NEA, за первые семь месяцев 2022 года вновь установленные мощности Китая по производству возобновляемой энергии достигли 65,02 млн кВт, что составляет 77% от общего объема вновь установленной выработки электроэнергии. За период с января по июль Китай произвел 1,52 трлн кВт/ч электроэнергии из возобновляемых источников, что составляет 31,8% электроэнергии, произведенной по всей стране.