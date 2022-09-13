Тюмень, 13 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В центре Тюмени поставят гигантские качели высотой в четыре метра за 13,45 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

(сс) Brandon Wong Ребенок на качелях

Заказчиком качелей является МКУ «Служба заказчика по ЦАО Тюмени». Контракт на установку качелей на девять посадочных мест был заключён 2 сентября. Объект на улице Первомайской, 20 должен быть сдан в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге для размещения Межрайонной ИФНС планируется возвести административное здание за сумму свыше одного миллиарда рублей.