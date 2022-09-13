Тбилиси, 13 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Успехи в экономике Грузии, которые сложились за семь месяцев 2022 года позволяют повысить прогноз роста ВВП по итогам года с 6% до 8,5%. Об этом 12 сентября заявил на заседании правительства премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Правительство Грузии Ираклий Гарибашвили

«Рост экспорта товаров составляет $3,1 млрд, что на 36% превышает показатель прошлого года. Также хочу сказать, что доход от туризма составил 1,6 миллиарда долларов США, что в три раза больше прошлогоднего показателя», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что объём иностранных инвестиций вырос в два раза в сравнении с прошлым годом и составил $922 млн. Всё это вылилось в экономический рост на уровне 10,3%.

Гарибашвили также заявил, что поступление налогов оказалось больше чем планировалось, в связи с чем расходную часть бюджета Грузии решено увеличить на 1,27 млрд лари (около 27 млрд рублей).

Стоит отметить, ранее Гарибашвили заявил, что успехи в экономике во многом связаны с ростом потока туристов и объёма денежных переводов в Грузии. Это во многом связано с тем, что в страну приезжает много граждан России.