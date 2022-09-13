Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Житель Карелии, гвардии старшина Дмитрий Литкевич, проходивший службу по контракту, погиб, защищая Донбасс, сообщил 13 сентября глава республики Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Гвардии старшина Дмитрий Литкевич

Уроженец села Сумский Посад Беломорского района, Литкевич служил по контракту старшим стрелком мотострелкового отделения.

«Погиб, исполняя воинский долг на [б. УССР]. Маме — Валентине Георгиевне, родным и близким героя приношу глубочайшие соболезнования. Вся Карелия скорбит вместе с вами», — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

С начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР, по обнародованным за эти месяцы данным властей Карелии, регион потерял 32 своих жителя, погибших при выполнении воинского долга.