Контрактник из Карелии погиб, защищая Донбасс
Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Житель Карелии, гвардии старшина Дмитрий Литкевич, проходивший службу по контракту, погиб, защищая Донбасс, сообщил 13 сентября глава республики Артур Парфенчиков.
Уроженец села Сумский Посад Беломорского района, Литкевич служил по контракту старшим стрелком мотострелкового отделения.
«Погиб, исполняя воинский долг на [б. УССР]. Маме — Валентине Георгиевне, родным и близким героя приношу глубочайшие соболезнования. Вся Карелия скорбит вместе с вами», — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.
С начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР, по обнародованным за эти месяцы данным властей Карелии, регион потерял 32 своих жителя, погибших при выполнении воинского долга.