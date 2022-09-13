Пермь, 13 сентября 2022, 09:09 — REGNUM Объявлен аукцион на строительство и содержание главного новогоднего городка. Он должен появится на эспланаде. Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30млн рублей. Планируется, что новогодний комплекс начнет работать с 28 декабря 2022 года. Подрядчик должен будет демонтировать объект до 6 марта.
Темой новогоднего городка станет предстоящий 300-летний юбилей Перми. На территории комплекса возведут 14 горок высотой до трех метров, ледовый лабиринт «Пермь, я люблю тебя!», покатушку «Пермский ящер», композиции «300 лет Перми» и «Электродуговая сварка Славянова».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году городские власти готовы были заплатить за возведение и содержание новогоднего комплекса 10 млн рублей.