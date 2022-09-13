Пермь, 13 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Объявлен аукцион на строительство и содержание главного новогоднего городка. Он должен появится на эспланаде. Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок.

(сс) CWitte Деньги

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30млн рублей. Планируется, что новогодний комплекс начнет работать с 28 декабря 2022 года. Подрядчик должен будет демонтировать объект до 6 марта.

Темой новогоднего городка станет предстоящий 300-летний юбилей Перми. На территории комплекса возведут 14 горок высотой до трех метров, ледовый лабиринт «Пермь, я люблю тебя!», покатушку «Пермский ящер», композиции «300 лет Перми» и «Электродуговая сварка Славянова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году городские власти готовы были заплатить за возведение и содержание новогоднего комплекса 10 млн рублей.