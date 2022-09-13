Владивосток, 13 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Приморье подвели итоги конкурса субсидий для создания модульных отелей — победили восемь мест отдыха, три из которых будут строится с нуля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдых

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Всего для участия в конкурсном отборе было допущено 14 заявок. Восемь из них набрали наибольшее количество баллов и получили право на госсубсидию.

Новые туристические проекты будут реализованы в Ольгинском муниципальном округе, Партизанском и Владивостокском городских округах.

В Партизанском округе планируется оборудовать детский туристический лагерь круглогодичного пребывания, благоустроить берег реки, разместить тематические площадки.

В бухте Южная Ольгинского округа намерены создать новое место отдыха. Здесь будет установлено 12 жилых модулей на 48 номеров. Похожий проект будет реализован во Владивостокском городском округе в районе бухты Лазурной.

В 2022 году приморский туристический бизнес получил возможность привлечь государственное софинансирование на создание модульных отелей. Субсидии направлены на поддержку проектов, которые подразумевают одновременную установку не менее десяти жилых модулей. Региональный бюджет в этом случае компенсирует 50% затрат на каждый модуль, но не более 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» активно развивается водный туризм. На гранты Ростуризма закупается новое оборудование, которое позволяет расширить перечень предоставляемых услуг и сделать отдых гостей и жителей края более комфортным и безопасным.