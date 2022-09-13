Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В 12-й раз было отказано в условно-досрочном освобождении Марку Чепмену, который является убийцей участника известной британской группы The Beatles Джона Леннона. Об этом 13 сентября сообщает агентство Associated Press.

Jack Mitchell Джон Леннон и Йоко Оно

Уточняется, что 67-летний преступник, который находится в тюремном заключении в американском штате Нью-Йорк, в конце августа снова предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению.

При этом, как ожидается, транскрипт заседания комиссии будет обнародован позднее. Следующее слушание по делу Чепмена будет проведено в 2024 году.

Напомним, 8 декабря 1980 года Марк Чепмен произвёл пять выстрелов в спину Джону Леннону, возвращавшемуся вместе со своей супругой Йоко Оно из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут участник легендарной ливерпульской четвёрки умер от потери крови, его убийца не пытался скрыться от правоохранителей.