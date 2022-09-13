Вашингтон, 13 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Программа создания гиперзвуковых ракет, разработанная в России, пугает Вашингтон. Об этом в беседе с Le Monde заявил директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают», — отметил эксперт.

Он напомнил, что сверхзвуковые ракеты, которые стоят на вооружении России и Китая, могут летать со скоростью свыше 6000 километров в час, на малой высоте, а также менять направление. При этом, подчеркнул Буффард, в настоящее время ракет перехвата не существует.

Также Буффард обратил внимание на отставание США в развитии арктического ледокольного флота.

«У американской береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного. А у русских их 55, пять из которых атомные», — указал директор центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон». По его словам, гиперзвуковая ракета «Циркон» в России уже фактически поставлена на вооружение. Шойгу добавил, что документально это будет зафиксировано уже в текущем году.

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