Изюм, Украина, 13 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях б. УССР, 13 сентября предупредил в своем телеграм-канале о подготовке новой информационной провокации по типу той, которую киевские боевики учинили с жителями города Буча (Киевская область).

Gov.ua ВСУ

По его словам, в проукраинских пабликах начали появляться сообщения о том, что якобы в Изюме убиты тысячи людей российскими войсками. Пока, правда, это единичные сообщения со ссылкой на некоего «советника» Максима Стрельникова.

Заявляют, что «еще больше людей пострадали из-за того, что им не оказали своевременную медицинскую помощь», а «российские войска уничтожили около 80% зданий и сооружений города, которые не подлежат восстановлению».

«Очевидно, что эта информация очень быстро попадет в руки западных СМИ, которые не упустят возможность лишний раз плюнуть в Россию. Технологии используются те же самые. Впрочем, это изначально всё и делается для «картинки на Запад», — пояснил общественный деятель.

«Все сбывается. Реально рисуют новую Бучу. Сами поубивали людей, разрушили город и теперь пытаются все это «повесить» на Россию. Однако из Изюма в Россию шел большой поток беженцев. Люди спасались от укронацистов и бежали в Россию. И каждый из них в прах развеет мифы о том, что русские убивали мирных людей. Я сам был в Изюме, рассказывал, какие герои работают в этой ситуации ежечасных обстрелов, в этой обстановке, и занимаются строительством мирной жизни. Уничтожили все подонки из ВСУ и теперь хотят нас крайними сделать!» — заявил Александр Малькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, лживый вброс о якобы массовом убийстве российскими военными жителей Бучи появился в начале апреля 2022 года. Эти обвинения стали поводом для очередных западных санкций против России.

Ранее киевский режим распространил фейковую информацию о том, что на оставленной российской армией территории Харьковской области, в городе Изюме, были захвачены педагоги, приехавшие из России, чтобы вести уроки по образовательным стандартам РФ. Эту информацию опровергла администрация освобождённой части Харьковской области.

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