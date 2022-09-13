Северобайкальский район, Бурятия, 13 сентября 2022, 09:02 — REGNUM В федеральную собственность возвращён участок земли на побережье Байкала в Северобайкальском районе Бурятии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
По данным ведомства, ранее местные власти незаконно распоряжалась участком земли площадью 52 га, который располагался на берегу озера частично на землях лесного фонда.
«В соответствии с федеральным законодательством, земли лесного фонда и прилегающие к озеру Байкал земли в границах центральной экологической зоны ограничены в обороте, распоряжение осуществляется уполномоченными органами», — отметили в ведомстве.
При этом районная администрация перевела участок в категорию земель сельскохозяйственного назначения, чем нарушены права государства. В связи с этим сотрудники прокуратуры направили иск в суд с требованием снять участок с государственного кадастрового учета.
В итоге Северобайкальский городской суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил требование в полном объёме. Исполнение решения суды взято под контроль надзорным ведомством.