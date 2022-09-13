Северобайкальский район, Бурятия, , 09:02 — REGNUM В федеральную собственность возвращён участок земли на побережье Байкала в Северобайкальском районе Бурятии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Государству вернули участок земли на побережье Байкала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

По данным ведомства, ранее местные власти незаконно распоряжалась участком земли площадью 52 га, который располагался на берегу озера частично на землях лесного фонда.

«В соответствии с федеральным законодательством, земли лесного фонда и прилегающие к озеру Байкал земли в границах центральной экологической зоны ограничены в обороте, распоряжение осуществляется уполномоченными органами», — отметили в ведомстве.

При этом районная администрация перевела участок в категорию земель сельскохозяйственного назначения, чем нарушены права государства. В связи с этим сотрудники прокуратуры направили иск в суд с требованием снять участок с государственного кадастрового учета.

В итоге Северобайкальский городской суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил требование в полном объёме. Исполнение решения суды взято под контроль надзорным ведомством.