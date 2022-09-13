Мехико, , 09:01 — REGNUM США пригласили Мексику участвовать в производстве полупроводников, что открывает для латиноамериканской страны «историческую возможность». Об этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 12 сентября заявил на пресс-конференции в Мехико по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром торговли Джиной Раймондо.

Полупроводники Mentor.com

Марсело Эбрард «Мы получили приглашение участвовать в качестве партнёров, в качестве союзников… в различных инициативах администрации президента Байдена, связанных с полупроводниками».

По словам главы мексиканского МИД, для страны такое приглашение означает «рабочие места, интеграцию, будущее», открывает «историческую возможность» для вдвое более быстрого развития страны, чем это происходит в настоящее время.

Марсело Эбрард «Это значит, что мы сможем сократить бедность гораздо быстрее, и гораздо быстрее будет расти инфраструктура».

Министерство торговли США в начале сентября объявило о планах выделить на развитие производства полупроводников $50 млрд, что за последние годы является крупнейшей инвестицией в отрасль. Мексика является вторым по объёму товарооборота партнёром США.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Госдепа США Энтони Блинкен совершает визит в Мексику для встречи с президентом республики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

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