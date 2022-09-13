Чебоксары, , 09:01 — REGNUM В столице Чувашии 19 сентября стартуют осенние субботники, которые завершатся 29 октября. Они будут проходить на общественных территориях и площадках у социально-культурных учреждениях. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Весенний субботник © ИА REGNUM

Постановление касается проведения осенних мероприятий в области охраны окружающей среды. Они начнутся 19 сентября и завершатся 29 октября.

«В целях создания благоприятных условий проживания граждан, наведения чистоты и порядка, а также сохранения и восстановления зелёных насаждений на территории города Чебоксары», — говорится в документе.

Ранее власти отмечали, что субботники пройдут в скверах, парках, на аллеях и в лесных массивах, а также на придомовых участках, возле пришкольных и социально-культурных учреждений. Также предстоит ликвидировать 120 «захламлённых участков».

Особое внимание будет уделено уборке прилегающих территорий предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения от твёрдых бытовых отходов и порубочных остатков.

Подготовить к зиме и убрать мусор с городских территорий планируется до 29 октября.

Как сообщало ИА REGNUM , весенний месячник проходил в Чебоксарах в апреле 2022 года, в том числе 30 апреля город присоединился к всероссийскому субботнику.