Челябинск, 13 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Над Челябинском утром 13 сентября опустился сильный туман. Об этом пишут СМИ.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Туман

Фотографиями явления делятся в соцсетях местные жители. По данным изданий, причиной тумана мог стать резкий перепад температур воздуха.

СМИ сообщают о сбоях в работе местного аэропорта. Впрочем, судя по онлайн-табло, утром воздушная гавань принимала самолёты в штатном режиме. Правда, два самолёта были направлены в Тюмень и Екатеринбург.