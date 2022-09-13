Новая Каховка, Украина, 13 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Российская система ПВО минувшей ночью минимум пять раз сработала в Новой Каховке, сообщили 13 сентября в городской администрации.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В 01:20 (совпадает с мск) в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов… 07:06 — над Новой Каховкой опять звучит сирена воздушной тревоги», — сообщили в администрации.

В общей сложности в разное время ПВО сработала пять раз, уточнили там.