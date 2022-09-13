Самара, , 09:05 — REGNUM Порядка 10,8 млн компьютерных атак на информационные системы органов власти Самарской области было зафиксировано за шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что при этом 4,2 млн компьютерных атак имели высокий уровень критичности. Этот показатель соответствует аналогичному периоду 2021 года (тогда было зафиксировано более 10 млн компьютерных атак, пять млн из которых имели высокий уровень критичности).

Отмечается, что средствами антивирусной защиты было выявлено и устранено свыше 1,4 тысяч инцидентов, включая 300 вредоносных файлов, порядка 400 троянских программ, было пресечено свыше 400 попыток доступа к запрещенным или вредоносным интернет-ресурсам.

Сообщается, что в регионе специалисты каждый день регистрируют в среднем порядка 80 тысяч событий информационной безопасности.

Отмечается, что Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз областной информационной инфраструктуры органов власти.