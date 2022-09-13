Ереван, 13 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Минздрав Армении пока не получал данных о погибших в ходе боёв на границе с Азербайджаном мирных жителях. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

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«Бригада скорой помощи в Чакатене при стрельбе азербайджанской стороны не пострадала. Пока нет информации о пострадавших среди мирных жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ситуации на границе система здравоохранения в республике переведена в состояние повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении заявили об обстрелах в ночь на 13 сентября со стороны Азербайджана с применением артиллерии и беспилотников, в результате которых есть убитые и раненые. В Баку заявили, что позиции азербайджанских войск на границе обстреляли армянские военные. Утром в Армении сообщили, что ВС Азербайджана продолжают обстрелы и попытки продвинуться вперёд.