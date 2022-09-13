Москва, , 08:59 — REGNUM Нанесение поражения ТЭЦ на территории б. УССР и другим объектам — это урок для НАТО, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«Мы должны экономику [режима Зеленского] закрыть наглухо, можем это сделать быстро и безболезненно для нас, тогда помощь США [Киеву] будет исчисляться уже не в оружии», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на то, что со стороны США воюют не наёмник, а командированные солдаты НАТО, они управляют HIMARS, другим западным оружием.

«В противодействие здесь нужно политическое решение, военные могут только бить и побеждать», — убежден парламентарий.

России следует чётко спланировать стратегическую операцию по поражению критически важных объектов.

«Нанесение поражения ТЭЦ и другим объектам — это урок для НАТО, мы показываем, что можем и их оставить не только без газа, но и без электричества. Есть ощущение, что позиционную войну нам навязали, пора от этого уходить. Нам надо работать современными способами, современным оружием, да так, чтобы результат был виден сразу», — заключил Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что СВО коснется и США.

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