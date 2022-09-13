Москва, 13 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Экипаж российского вертолёта Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ в Изюмском районе Харьковской области. Об этом 13 сентября сообщает Министерство обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Вертолет Ми-35П

Сообщается, что майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин на вертолёте Ми-35 армейской авиации выполняли задачи авиационной поддержки мотострелковых подразделений по срыву контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении. Они ежесуточно совершали более пяти боевых вылетов как днём, так и ночью.

Во время выполнения боевого задания экипаж вертолёта обнаружил район скопления живой силы противника и выдвигающуюся на марше колонну в Изюмском районе Харьковской области.

«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения», — говорится в сообщении.

В результате удара были уничтожены колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника.

Отмечается, что действия экипажа остановили продвижение войск киевского режима на данном участке и не дали противнику прорваться к позициям российских подразделений.