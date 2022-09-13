Пекин, , 08:54 — REGNUM Китай и Япония являются партнерами и не представляют угрозы друг для друга, и этот консенсус должен быть реализован политически, заявил член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И, выступая с видеообращением на форуме, состоявшемся в 12 сентября в честь 50-летия нормализации китайско-японских отношений, сообщает газета Global Times,

Ван И U.S. Department of State

Эксперты отметили, что эти замечания были сделаны в ситуации, когда Япония движется в неправильном направлении, следуя примеру США в сдерживании Китая. В своей речи Ван выдвинул пять предложений по налаживанию двусторонних отношений между Китаем и Японией в новую эпоху. Ван призвал обе стороны сохранить политическую основу, воплощенную в четырех политических документах.

«Что касается некоторых исторических вопросов и тайваньского вопроса, то здесь нет места двусмысленности, не говоря уже о регрессе. Две страны должны, в стратегической и долгосрочной перспективе, оставаться приверженными важному консенсусу о том, что они являются партнерами и не представляют угрозы друг для друга», — отметил Ван.

Ван призвал к углублению сотрудничества между двумя сторонами и призвал Японию обеспечить бесперебойную работу глобальных производственных цепочек, а также справедливую и открытую глобальную торговую среду. Он также призвал к углублению взаимовыгодного сотрудничества, активизации межличностных обменов. Кроме того, он призвал Японию практиковать многосторонность, чтобы противостоять игре с нулевой суммой и конфронтации клик.

В этом году исполняется 50 лет со дня нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией. Но поскольку Япония сближается с США в условиях обострения международной ситуации и помогает США сдерживать Китай, ей сейчас не хватает энтузиазма для углубления сотрудничества с Китаем, заявил Global Times заместитель директора Центра японских исследований Китайского университета иностранных дел Чжоу Юншэн.

Ключевой момент выступления Вана заключается в том, что две страны должны относиться друг к другу как к партнерам. По словам Чжоу, это пошло бы на пользу не только развитию двусторонних связей, но и развитию обеих стран. Чжоу отметил, что эти замечания прояснили суть и основное направление двусторонних связей стран.

У Китая и Японии все еще есть большое пространство для сотрудничества, но Япония, вместо того чтобы активно улучшать двусторонние связи, следует за США, пытаясь отделиться от Китая. По словам Чжоу, такое поведение совершенно неправильно.

Объем торговли между Китаем и Японией увеличился с $1,1 млрд в 1972 году до $371,4 млрд в 2021 году, а объем двусторонних инвестиций достиг почти $130 млрд. Китай и Япония сформировали 256 пар городов-побратимов, и до пандемии совершалось более 1400 прямых рейсов в неделю. По сообщениям СМИ, число обменов между людьми превысило 50 млн до пандемии COVID-19.