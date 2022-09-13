Нью-Йорк, США, , 08:54 — REGNUM Кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето, провалившийся в прокате и подвергшийся резкой критике со стороны фанатов, неожиданно лидирует в топ-10 онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом 13 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из фильма «Морбиус»

Потоковый сервис добавил картину в свой каталог 7 сентября 2022 года. Издание обратило внимание, что она почти сразу же поднялась на вершину топ-10 Netflix и с тех пор каждый день занимает в рейтинге либо первое, либо второе места. Например, по итогам 13 сентября 2022 года «Морбиус» оказался на втором месте, первое в списке заняла лента «Конец дороги» режиссёра Миллисент Шелтон, третья позиция досталась анимационному фильму «Гадкий я 2».

Напомним, после премьеры «Морбиуса» любители кинокомиксов начали высмеивать картину и публиковать в сети различные мемы. Sony, решившая воспользоваться этим, в июне 2022 года выпустила кинокомикс в повторный прокат, который вновь вышел провальным: лента собрала в кинотеатрах лишь $85 тыс. Стоит отметить, что в мировом прокате «Морбиус» собрал $163,8 млн (при бюджете $75 млн).

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