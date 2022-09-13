Грозный, 13 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Чечне с начала 2022 года произошло 883 пожара. За этот период пожарными удалось спасти 87 человек. Материальных ценностей было сохранено на сумму свыше 90 млн рублей. Такие данные привел начальник ГУ МЧС России по ЧР Алихан Цакаев.

МЧС РФ Пожар

Он отметил, что чаще всего в Чечне фиксировались возгорания сухой травы. Нередко таким пожарам способствовали люди. Было выявлено 285 жителей, которые были причастны в поджогам сухой растительности. Их привлекли к ответственности в виде штрафов. Всего было уплачено свыше полумиллиона рублей.

Что касается пожаров в жилом секторе, то, как обычно, причиной возгорания были названы неосторожное обращение с огнем, неправильная установка и эксплуатация газового и электрического оборудования.

Стоит отметить, что в 2021 году в Чечне было зарегистрировано 1037 пожаров, что на 26,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Подразделениями МЧС при пожарах спасено 137 человек.