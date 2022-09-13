Мадрид, , 08:53 — REGNUM 12 сентября спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, находящийся с визитом в Мадриде, встретился с председателем Конгресса депутатов Испании Меричель Батет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе 70-минутной встречи представители двух стран обсудили расширение экономического сотрудничества, сотрудничество в сфере зелёных технологий, взаимодействие в сфере строительства и инфраструктуры.

Ким Чжин Пхё подчеркнул стратегический характер партнёрства двух стран и попросил правительство Испании поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки World Expo 2030.

В свою очередь, Меричель Батет отметила большой потенциал двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также выразила надежду на продолжение сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

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