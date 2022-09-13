Для инспекции ФНС Петербурга построят здание за 1 млрд рублей
Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Для размещения Межрайонной ИФНС России № 18 по Санкт-Петербургу планируется возвести административное здание. Соответствующий тендер с начальной ценой 1 116 520 465,72 рубля уже объявлен. Его итоги подведут 22 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Заказчиком выступает управление ФНС по Санкт-Петербургу. При оплате контракта из средств федерального бюджета также предполагается крупный аванс — 50% от цены контракта. Завершить работы исполнитель должен будет за 756 календарных дней с даты начала исполнения (до 30 октября 2024 года).
Разрешение на строительство выдано в конце июля 2022 года службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
Из документации следует, что объект разместят на участке, который находится между домом № 14, корп. 1, лит. А и домом № 16, корп. 2, лит. А на пр. Науки. Площадь застройки составит 1011,81 кв. м, а общая площадь объекта — 7871,56 кв. м.
Напомним, также в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года планируют выбрать подрядчика на крупный строительный контракт по возведению восьмиэтажного архивного комплекса. Его должны построить до середины ноября 2024 года. Максимальная цена контракта составит 1,8 млрд рублей.