Вашингтон, 13 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Италия после парламентских выборов 25 сентября может стать силой, которая запустит самый серьёзный сдвиг за всю историю Европы. Об этом пишет Сэмуэл Пикколи в статье для American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Автор отмечает, что кризис в б. УССР запустил перестановку сил в ЕС. Так, из-за позиции Будапешта фактически парализована Вышеградская группа, куда входят Венгрия, Словакия, Польша и Чехия. Отношения Польши и Прибалтики с Швецией и Финляндией становятся более структурированными, и Евросоюз, в первую очередь Франция и Германия, поставлены перед этим фактом.

Из-за резко возросшей инфляции, вызванной антироссийскими санкциями, десятки тысяч протестующих вышли на улицы европейских городов. Протесты, в частности, начались в Чехии и Германии. В Италии же приближаются всеобщие выборы, на которых может победить правоцентристская коалиция, а это ещё сильнее нарушит баланс сил в ЕС, отмечает Пикколи.

Так, лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини предложил пересмотреть подход к антироссийским санкциям, которые, по его словам, только вредят Италии. Лидер правоцентристской коалиции Джорджа Мелони пообещала направить на сокращение счетов за электроэнергию средства, которые высвободятся после пересмотра плана национального восстановления страны, одобренного ЕС.

Противоречия Брюсселя с Мелони и Сальвини равнозначны противоречиям их коалиций, указывает автор. Позиции электората и истеблишмента расходятся по многим вопросам, и левоцентристская коалиция хорошо понимает жёсткость борьбы на всеобщих выборах. ЕС при этом ждёт тяжёлый отопительный сезон.

«Вне зависимости от желания истеблишмента убедительная победа правоцентристской коалиции на выборах 25 сентября может превратить Италию в движущую силу наиболее существенного сдвига за всю историю Старого света», — пишет Пикколи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мелони объявила ответственными за энергетический кризис в Италии бывшие правительства страны и власти Евросоюза.

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