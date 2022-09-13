Сиань, Китай, 13 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Мужчина из Танзании был задержан на семь дней и должен был покинуть Китай в течение определенного срока после того, как он сексуально домогался до женщины на улице в городе Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 13 сентября газета Global Times.

pompi Танзания

Бюро общественной безопасности Бейлиня в Сиане сообщило, что оно арестовало 25-летнего танзанийского мужчину по имени Лукас после получения публичного сообщения о том, что женщина подверглась сексуальным домогательствам со стороны иностранца у ворот жилого комплекса. Согласно Закону о наказаниях Управления общественной безопасности Китая, Лукас будет задержан на семь дней и обязан покинуть Китай в течение определенного срока за приставание к другим людям, говорится в уведомлении полиции.

Свидетели рассказали, что Лукас внезапно схватил женщину на улице, пытаясь высунуть язык, чтобы поцеловать ее. Видеозапись, опубликованная Hongxing News, показала, что подвергшаяся нападению женщина немедленно схватила Лукаса и ударила его по лицу.

Хэштег «Полиция Бэйлиня объявила о наказании иностранца за сексуальные домогательства» стал популярной темой на китайской платформе Sina Weibo, где пользователи сети раскритиковали отвратительное поведение мужчины и показали полиции большой палец за быструю и эффективную реакцию.