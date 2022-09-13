Самара, , 08:49 — REGNUM Строительство первого в Самарской области полноразмерного крытого футбольного манежа около стадиона «Солидарность Самара Арена» намерены завершить не позднее осени 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что на этом объекте предусмотрено поле 105×68 метров с искусственным травяным покрытием и трибунами на 500 мест. На первом этаже будут размещены четыре зоны команд, два разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, гардеробы, тренажерный зал. На втором этаже оборудуют зону обслуживания зрителей, административную зону, кабинет врача.

Отмечается, что сейчас строители ведут монтаж металлоконструкций, они уже выполнили черновые отделочные работы на фасаде, в 2022 году планируют в черновом варианте завершить сооружение административно-бытовой части комплекса, смонтировать весь металл, которого осталось около 1,3 тысяч тонн, а также полностью закрыть контур — построить несущие конструкции, установить окна и наружные двери.

«Объект сложный и для города уникальный. В стране таких спортсооружений очень немного. В Самаре еще никогда не монтировали на подобных объектах пролеты, высота которых 8 метров, а ширина — 90 метров. Это все равно, что двухэтажное здание поднять на высоту 30 метров и смонтировать. Нам пришлось привлекать сверхтяжелые краны. Сейчас идет установка стометровых балок перекрытий на высоте около 35 метров», — приводит пресс-служба слова директора компании — подрядчика Сергея Натальчука.

Сообщается, что весной 2023 года рабочие намерены приступить к укладке искусственного газона. Они рассчитывают завершить возведение объекта не позднее осени 2023 года.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил подрядчикам заранее проработать вопрос использования в манеже символики клуба «Крылья Советов», чтобы юные футболисты с ранних лет проникались духом самарской команды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что крытый манеж в Самаре возводится благодаря национальному проекту «Демография».