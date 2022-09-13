Орск, Оренбургская область, 13 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области Советский районный суд Орска 12 сентября начал рассмотрение административного дела об оспаривании решения территориального избиркома регистрации кандидата в горсовет от партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Resizia Выборы

Истец требует отменить регистрацию единоросса, считая, что кандидат в депутаты совершала подкуп избирателей и занималась благотворительностью в агитационный период.

Напомним, выборы в городской совет Орска прошли в 2020 году. В 2022 году в связи с отказом от мандата Вячеславом Ращупкиным (стал депутатом Заксобрания) прошли довыборы по округу № 4.