Екатеринбург, 13 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 17 сентября состоится традиционный «Кросс наций». Ради его проведения перекроют часть центральных улиц уральской столицы, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

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С 8:00 до 14:30 (с 6:00 до 12:30 мск) проезд закроют по улице Мира от улицы Малышева до улицы Первомайской. С 10:45 движение будет закрыто по проспекту Ленина.

«Кросс нации» в Екатеринбурге стартует в 09:00 по местному времени (7:00 мск). По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, участие в забегах примут не менее 14 тыс. свердловчан.