Москва, 13 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Французская сторона не стала комментировать данные об увеличении числа отказов или аннулирования виз для российских студентов. Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз», — сказал в беседе с РИА Новости дипломат.

Ранее один из студентов сообщил агентству, что получил отказ в студенческой визе во Франции, хотя все документы были оформлены правильно. По его словам, в последние две недели некоторым отказывают в таком типе виз или аннулируют действующие.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция решила не вводить отмену краткосрочных виз для российских граждан, но она ужесточает условия их получения. Так, визовый сбор теперь составит €80 (был €35). Кроме того, до 45 дней увеличен срок рассмотрения запроса российского гражданина на визу. Стоит отметить, что долгосрочных виз все эти нововведения не касаются.

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Напомним, упрощённые требования к выдаче гражданам России краткосрочных виз в страны ЕС начали действовать в 2007 году. Приостановку этого режима для граждан РФ Совет ЕС утвердил 9 сентября 2022 года: решение начало действовать с 12 сентября.