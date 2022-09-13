Москва, 13 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В России с 13 сентября начинают действовать новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Новые тарифы установил Центробанк РФ, сообщается на сайте регулятора.

Onf.ru Полис ОСАГО

Для автовладельцев коридор базового тарифа ОСАГО будет расширен на 26% вверх и вниз, для общественного транспорта — на 17,8% в обе стороны.

В ЦБ РФ отметили, базовый тариф ОСАГО для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей для автомобилей.

ИА REGNUM ранее сообщало, ставка ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей.

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