Ереван, , 08:48 — REGNUM Военные Азербайджана не прекращают попыток продвинуться по территории Армении, на некоторых участках границы идут позиционные бои. Об этом пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил 13 сентября журналистам.

Вооруженные силы Армении Минобороны Армении

Он отметил, что азербайджанская сторона продолжает применять артиллерию, миномёты, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое вооружение в направлении и Вардениса, Сотка, Артаниша, Ишханасара, Гориса и Капана. Огонь ведётся и по военным, и по гражданским объектам.

«На некоторых участках границы позиционные бои также продолжаются», — сказал Торосян.

Противник не прекращает попыток продвижения, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Армении заявили об обстрелах со стороны Азербайджана с применением артиллерии и беспилотников, в результате которых есть убитые и раненые. Атаки произошли в ночь на 13 сентября. В Баку заявили, что позиции азербайджанских войск на границе обстреляли армянские военные.

Читайте также: В Баку обвинили Ереван в провокации на армяно-азербайджанской границе

Читайте развитие сюжета: В минздраве Армении сообщили об отсутствии данных о погибших мирных жителях