Баку, 13 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в намерении сорвать мирный процесс. Об этом 13 сентября говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Армения под разными предлогами замедляла процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, не выводила армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений, а также продолжала минирование территорий», — говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана добавили, что Армения не заинтересована в мирном процессе и преследует цель нанести удар по нему.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с использованием артиллерии и бесполотников по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук. Армения объявила о гибели и ранении людей на своей территории. Кроме того, из ряда армянских сел у границы республики были эвакуированы жители. Азербайджанская сторона в свою очередь обвинила Армению в провокации.