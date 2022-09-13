Балашиха, Московская область, 13 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Эрик О’Делл и Джордан Уил. Вратарь Илья Коновалов сыграл «на ноль», отразив 17 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды восемь очков. «Витязь» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с восемью очками.