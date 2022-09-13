Магадан, 13 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Магаданской области продолжается подключение соцобъектов и жилых домов к теплоснабжению.

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«В Магадане отопление подают уже в 95% социальных объектов и 89% жилых домов. Отдаленные районы подключены на 100%», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовку к отопительному сезону в Подмосковье планируется завершить до 15 сентября.