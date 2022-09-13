Кызыл, 13 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по информации о намерении Тувинской горнорудной компании (ТГРК) приостановить реализацию угля населению. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правительство Тувы Загрузка угля. Тува

Сигнал об этом поступил 9 сентября. С учётом того, что предприятие занимает доминирующее положение на угольном рынке Тувы, планы руководства ТГРК могли повлечь за собой нарушение гражданского и антимонопольного законодательства.

Проверка была организована с участием представителей регионального управления Федеральной антимонопольной службы. 12 сентября директору компании объявили предостережение о недопустимости нарушения закона.

«По результатам прокурорского вмешательства руководством ООО «ТГРК» принято решение о дальнейшей реализации топлива населению», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, этой же проблемой занималось руководство республики. По итогам переговоров с представителями компании «была достигнута устная договорённость не вводить ограничительные меры без проработки вопроса, определения оптимальных решений по своевременному, беспрепятственному обеспечению населения углем».