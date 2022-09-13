Ереван, 13 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян 12 сентября внёс на рассмотрение проект закона, по которому разрешается владеть не только охотничьим, но боевым нарезным оружием. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Цитата из к/ф «Комплекс Баадер-Майнхоф» реж Ули Эдель. 2008. Германия, Франция, Чехия С оружием

При этом законопроект вводит барьеры для первого приобретения оружия. Если нововведение будет действовать, то придется сдавать экзамены для получения права владеть в том числе и охотничьим оружием, чего в Армении пока не требуется.

Габриелян пояснил, что владеть боевым оружием планируется разрешать только добропорядочным гражданам. Если будет более одного правонарушения, то лицензию на оружие предлагается отзывать.

Кроме того, право владеть огнестрельным оружием нужно будет подтверждать каждые пять лет. Габриелян не представил обоснования для принятия нового закона об оружии.