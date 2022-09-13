Ульяновск, , 08:40 — REGNUM В Ульяновской области примут дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе психолого-консультационные. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Женщина-садовод Ольга Заузанова © ИА REGNUM

В регионе внедрят новые формы помощи семей. Власти отмечают, что планируется внедрение единой многофункциональной телефонной линии «Женский помощник», где можно получить консультации о мерах социальной поддержки и психологической помощи. Сюда могут обратиться женщины и семьи с детьми.

Помимо этого, в Ленинском районе Ульяновска начнёт работу «Семейный многофункциональный центр». Его создадут для оказания комплексной помощи семьям с учётом их конкретной, индивидуальной жизненной ситуации.

Также власти планируют открыть креативное пространство для трудных подростков.

Отметим, что в Ульяновской области проживают более 154 тыс. семей.

Напомним, что на 1 июля 2022 года в Ульяновской области насчитывалось 1198,3 тыс. человек постоянного населения, что на 5,7% меньше по сравнению с данными на начало года. Численность населения сократилась на 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в рамках празднования Дня семейного общения стартовала новая акция «Спасибо за жизнь», в ходе которой будет реализован комплекс мероприятий и проектов по всесторонней поддержке семей, женщин и детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области стартовал проект для семей «Спасибо за жизнь»